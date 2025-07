Polícia Militar apreende arma de fogo durante abordagem na parte alta de Corumbá em maio de 2025

Corumbá (MS) – Na madrugada de sábado, 31 de maio de 2025, por volta da 1h50, policiais militares da Rádio Patrulha do 6º Batalhão apreenderam uma arma de fogo durante patrulhamento ostensivo no bairro Aeroporto, parte alta da cidade.

A equipe realizava rondas preventivas quando avistou um veículo VW Gol nas proximidades de um bar na rua Firmo de Matos. Ao perceber a presença da viatura, o condutor demonstrou nervosismo e tentou sair bruscamente do local, o que motivou a abordagem por fundada suspeita.

Durante a busca no interior do veículo, os policiais localizaram um revólver calibre .32 de cor preta, com tambor para seis munições, contendo três munições intactas. O armamento estava sem marca ou numeração aparente. O condutor do veículo assumiu ser o responsável pela arma e alegou portar o revólver por temer por sua integridade física, devido a desavenças pessoais.

Diante da confissão e do porte ilegal, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para os procedimentos legais. O veículo foi liberado a um familiar habilitado, após a lavratura de auto de infração por condução sem CNH.

A Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança pública e ressalta a importância do patrulhamento preventivo para coibir o porte ilegal de armas e outras práticas criminosas nas vias urbanas. A população pode colaborar com denúncias anônimas, contribuindo com a manutenção da ordem e da paz social.