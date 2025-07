Polícia Militar apreende mais de 54kg de maconha e cocaína em residência de Corumbá em maio de 2025

Corumbá (MS) – Na noite de quarta-feira, 21 de maio de 2025, a equipe da Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar realizou uma significativa apreensão de drogas no bairro Guaicurus, em Corumbá. A ação foi desencadeada após denúncia via COPOM relatando que sacolas suspeitas haviam sido descarregadas de um veículo em frente a uma residência e rapidamente levadas para o interior do imóvel.

Diante da fundada suspeita de flagrante delito, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado. Já na aproximação, foi possível perceber forte odor característico de entorpecente, supostamente maconha, exalando do interior da casa. Durante a averiguação, foi encontrado no local grande quantidade de entorpecentes.

Foram apreendidos:

100 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 54,530 kg;

15 porções de substância análoga à cocaína, pesando 74 gramas;

Diversos materiais utilizados para embalo da droga, como rolos de papel filme.

Durante a abordagem, um terceiro indivíduo tentou fugir, mas foi contido pela equipe. Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

A ação contou com o apoio da equipe de Rádio Patrulha, responsável pelo transporte dos detidos e do material ilícito até a autoridade policial.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e destaca que ações como essa são fundamentais para a segurança da comunidade, especialmente em áreas residenciais onde a presença de entorpecentes representa grave risco social. A população pode colaborar com denúncias anônimas, fortalecendo a atuação das forças de segurança no enfrentamento à criminalidade.