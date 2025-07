Policiais Militares do 6º BPM participam do 2º Treinão preparatório para a 3ª Corrida dos Poderes em Corumbá

Corumbá (MS) – Na manhã de sábado, 28 de junho de 2025, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar participaram do segundo “Treinão” preparatório para a 3ª edição da Corrida dos Poderes, promovida em Corumbá. A concentração aconteceu na Praça Generoso Ponce, localizada na avenida General Rondon, com largada às 7h30. Os percursos contemplaram trajetos de 3 km e 5 km.

O treinão é uma das etapas preparatórias que antecedem a tradicional Corrida dos Poderes, evento que reúne servidores públicos, atletas amadores, civis e profissionais das forças de segurança em uma grande celebração do esporte, da saúde e da integração entre instituições.

A participação dos militares do 6º BPM reforça o compromisso da corporação com o incentivo à prática de atividades físicas, fundamentais para a saúde e o condicionamento dos policiais militares, além de promover o fortalecimento dos laços com a comunidade local. Iniciativas como essa mostram a importância do preparo físico não apenas para o serviço operacional, mas também como forma de bem-estar e valorização profissional.

O 6º BPM continua apoiando e incentivando seus integrantes a participarem de eventos esportivos, destacando a relevância do esporte na rotina policial e no desenvolvimento de uma cultura organizacional mais saudável, disciplinada e próxima da sociedade.