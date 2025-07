Polícia Militar localiza e recupera veículo furtado em área de mata em Ladário

Ladário (MS) – Na tarde desta terça-feira, 1º de julho, equipes da Rádio Patrulha e da Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar localizaram e recuperaram um veículo com registro de furto em uma área de mata às margens da BR-359, próximo ao bairro Potiguá, em Ladário.

A ação teve início após denúncia via COPOM indicando a presença de um carro preto abandonado em local de difícil acesso. As guarnições se deslocaram imediatamente e encontraram o automóvel escondido entre a vegetação. No local, foi confirmada a restrição por furto, com registro anterior em boletim de ocorrência feito pela proprietária do veículo.

Além da pronta resposta, a Polícia Militar aproveita para reforçar algumas dicas de segurança para prevenir furtos e roubos de veículos:

Instale um rastreador veicular para facilitar a localização em caso de furto.

Evite deixar a chave na ignição ou o carro ligado quando não houve ninguém no veículo, mesmo que por breves instantes.

Estacione sempre em locais iluminados e movimentados, preferencialmente com vigilância.

Não deixe objetos de valor visíveis no interior do veículo, como bolsas, mochilas ou eletrônicos.

Mantenha os vidros fechados e as portas travadas, mesmo durante paradas rápidas.

Considere o uso de travas adicionais, como bloqueadores de direção e alarme.

A Polícia Militar do 6º BPM segue atuando com firmeza para garantir a segurança da população e reduzir os crimes patrimoniais na região de Corumbá e Ladário. A colaboração da comunidade, por meio de denúncias e medidas preventivas, é fundamental para o sucesso dessas ações.