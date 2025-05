Luz que cura: Hospital de Amor celebra projeto de eficiência energética

Campo Grande (MS) – Em um gesto simbólico de reconhecimento e afeto, o Hospital de Amor recebeu, nesta quinta-feira (08), uma placa comemorativa da Energisa pelo Projeto de Eficiência Energética desenvolvido na unidade. A cerimônia, realizada nas dependências do hospital, reuniu autoridades e representantes de instituições parceiras para celebrar uma iniciativa que vai além da tecnologia: representa cuidado, sustentabilidade e compromisso com a vida.

O projeto, já implantado anteriormente, modernizou os sistemas de iluminação e trouxe soluções mais eficientes para o uso da energia elétrica em diferentes áreas do hospital. Com a redução no consumo, os recursos economizados agora podem ser direcionados ao que realmente importa: o atendimento humanizado aos pacientes.

Estiveram presentes na solenidade a presidente da Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Campo Grande, Franthieska Correa; a coordenadora do Hospital de Amor de Campo Grande, Flávia Carvalho; a coordenadora da unidade de Dourados, Cristiane Iguma Câmara;

do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) é Ary Raghiant Neto; a Dra. Lígia Mazi; e o diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto Santos. O deputado estadual Renato Câmara também participou do encontro e destacou o simbolismo da homenagem.

“A entrega desta placa celebra uma transformação que já é real dentro do hospital. Esse projeto é um marco de como ações sustentáveis podem gerar impacto direto na saúde pública, permitindo economia e, principalmente, mais qualidade no atendimento aos pacientes. É uma honra estar presente neste momento que une tecnologia, sensibilidade e compromisso com a vida”, afirmou o parlamentar.

A ação integra o Programa de Eficiência Energética da Energisa, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e reforça como o setor elétrico pode contribuir para iniciativas que aliam inovação, responsabilidade ambiental e desenvolvimento social.

No Hospital de Amor, cada gesto conta. E agora, até a luz que ilumina os corredores carrega um pouco mais de esperança.