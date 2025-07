Polícia Militar prende autor de furto de motocicleta durante Operação Corpus Christi em Ladário

Ladário (MS) – Na tarde de domingo, 22 de junho, durante ações da Operação Corpus Christi 2025, policiais militares da Rádio Patrulha do 6º BPM frustraram uma tentativa de furto de motocicleta no centro da cidade e realizaram a prisão em flagrante do autor.

A guarnição foi acionada para atender à ocorrência e, no local, o proprietário informou que um indivíduo havia subido em sua motocicleta Honda Biz com o objetivo de furtá-la, mas não conseguiu dar partida. A ação foi frustrada pela rápida intervenção do proprietário, que conteve o autor na Rua Cunha Couto até a chegada da equipe policial.

O suspeito tentou fugir a pé, mas foi contido e conduzido à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. O uso de algemas foi necessário para garantir a integridade da guarnição e do próprio autor, diante do comportamento agitado e do risco de fuga.

A pronta resposta da Polícia Militar reforça o compromisso da corporação com a segurança da população e a eficiência no atendimento às ocorrências, especialmente durante operações estratégicas.

Dicas de segurança para prevenir furtos de veículos:

Sempre tranque o veículo, mesmo em paradas rápidas.

Não deixe objetos de valor à vista.

Invista em rastreador

Utilize travas de segurança adicionais e alarmes.

Prefira estacionar em locais iluminados e com fluxo de pessoas.

Em caso de atitudes suspeitas, acione imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.

A prevenção e a atuação integrada da comunidade com as forças de segurança são fundamentais para a redução da criminalidade. A Polícia Militar segue firme no propósito de proteger e servir.