Observatórios da mulher se organizam para criar rede nacional

Representantes de observatórios da mulher de diversas esferas do governo e de entidades da sociedade civil se reuniram na quinta-feira (3) no Senado. Um dos principais objetivos do encontro foi discutir a criação da Rede Nacional de Observatórios da Mulher.

A criação dessa rede nacional foi proposta pela senadora Augusta Brito (PT-CE) quando ela presidiu a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher.

Um dia antes, na quarta-feira (2), a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) promoveu uma audiência pública para debater o assunto . Na ocasião, foram apresentados dados consolidados de 54 observatórios, com a descrição das características e dos produtos feitos por cada um deles.

Essas informações foram levantadas pelo Observatório da Mulher contra a Violência , que é um órgão do Senado, e podem ser pesquisadas nesse site.

— É possível buscar esses 54 observatórios por estado e conhecer os trabalhos de cada um deles. Essa integração era algo que não existia, e já é um primeiro passo para dar mais visibilidade a iniciativas regionais — destacou Maria Teresa Firmino Prado Mauro, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência.

Ela também enfatiza que o Senado terá um papel estratégico na próxima etapa desse processo, que é a definição de um modelo de governança da rede e a construção de ações conjuntas.

— Nosso trabalho é essencial, pois o Senado representa todos os estados. Ao disponibilizar essas informações de forma organizada, facilitamos o acesso a dados qualificados e decisões baseadas em evidências, subsidiando, inclusive, o trabalho dos parlamentares — disse ela.