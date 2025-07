6º BPM intensifica fiscalizações de trânsito no mês de junho

Corumbá (MS) – O 6º Batalhão da Polícia Militar segue atuando de forma firme e constante nas fiscalizações de trânsito no Município de Corumbá durante o mês de junho. A medida faz parte de uma série de ações preventivas voltadas à preservação da vida e à promoção de um trânsito mais seguro para todos.

A intensificação das abordagens busca coibir infrações como direção sob efeito de álcool, ausência de habilitação, veículos em situação irregular e outras condutas que colocam em risco a segurança viária. As equipes da PM realizam blitzes educativas e repressivas, priorizando locais de maior fluxo e horários críticos.

De acordo com dados registrados, somente no primeiro semestre de 2025, o município de Corumbá já contabilizouquatro mortes no trânsito, número que acende um alerta para a importância da prudência e do respeito às leis de trânsito. Em contraste,o município de Ladário não registrou óbitos.

A Polícia Militar reforça que as fiscalizações continuarão ocorrendo com frequência, sempre com foco na prevenção de acidentes, na proteção de vidas e na manutenção da ordem pública. A colaboração da população, por meio do cumprimento das normas de trânsito, é essencial para garantir vias mais seguras e salvar vidas.