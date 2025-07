Zé Teixeira enaltece presidente da Câmara de Rio Brilhante

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, destacou a atuação do vereador José Maria Caetano de Sousa, o Nô, presidente da Câmara Municipal de Rio Brilhante, classificando sua gestão como “um exemplo a ser seguido”.

Na opinião de Teixeira, “como presidente do Legislativo municipal, o Nô demonstrou responsabilidade e compromisso com o dinheiro público. Fez economia, devolveu recursos à Prefeitura, que foram aplicados em entidades assistenciais. Nós caminhamos juntos há muitos anos. Tenho orgulho de ter como amigo e parceiro político um administrador exemplar como o Nô”.

A união entre responsabilidade fiscal e compromisso com a população tem feito a diferença em Rio Brilhante. No encerramento do primeiro semestre de 2025, a Câmara Municipal, sob a presidência do Nô, devolveu R$ 1.590.000,00 ao Poder Executivo, reforçando a parceria entre os poderes e garantindo investimentos essenciais em entidades que atuam diretamente com saúde, assistência social, esporte e cultura.

Os recursos já estão beneficiando instituições que prestam serviços fundamentais à comunidade rio-brilhantense como o EquoRio (R$ 30 mil), CER APAE (R$ 180 mil), Esporte Clube Águia Negra (R$ 150 mil), Rede Feminina de Combate ao Câncer (R$ 30 mil) e Associação Beneficente Hospital e Maternidade (R$ 1,2 milhão).

A parceria entre Zé Teixeira e o vereador Nô tem rendido frutos importantes para o município, com destaque para ações conjuntas em áreas como infraestrutura, sinalização viária e apoio a instituições locais. Recentemente, o Governo do Estado iniciou a reforma da Agência Fazendária de Rio Brilhante, um pedido encaminhado pelo deputado Zé Teixeira.