Polícia Militar garante segurança durante o Banho de São João em Corumbá e Ladário

Corumbá (MS) – A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul atuou de forma estratégica e integrada durante os festejos do tradicional Banho de São João, realizados entre os dias 21 e 23 de junho em Corumbá, e nos dias 22 e 23 em Ladário. O evento reuniu milhares de pessoas e contou com expressiva participação popular.

Com o objetivo de garantir a ordem pública e a tranquilidade da população, a Polícia Militar empregou policiamento ostensivo a pé nas principais vias e locais de concentração, assegurando uma presença próxima e eficaz. Para reforçar o patrulhamento, foram mobilizadas guarnições de outras unidades da PMMS, demonstrando o comprometimento da instituição com a segurança durante grandes eventos.

A atuação contou ainda com o apoio das prefeituras de Corumbá e Ladário, por meio de suas secretarias e demais órgãos envolvidos, em uma verdadeira força-tarefa voltada à proteção da comunidade.

Por trás da presença ostensiva, houve um minucioso planejamento logístico, incluindo o posicionamento estratégico das equipes, uso de recursos operacionais e articulação com demais instituições. Esse trabalho conjunto foi fundamental para a prevenção de incidentes e o bom andamento das festividades.

A presença da Polícia Militar foi decisiva para que o Banho de São João transcorresse com segurança, respeito às tradições e clima de paz. O evento é um dos mais importantes do calendário cultural da região e reforça o papel da Polícia Militar como instituição comprometida com a sociedade sul-mato-grossense.

Foto: Divulgação/PM - MS