Polícia Militar apreende pistola 9mm durante Operação Corpus Christi em Corumbá

Corumbá (MS) –Na madrugada de sábado (21/06), por volta das 00h20, policiais militares do 6º Batalhão, em ação daOperação Corpus Christi, apreenderam umapistola calibre 9mm com 11 munições intactasno bairro Dom Bosco, em Corumbá.

A equipe daRádio Patrulha 1, durante rondas ostensivas na Rua Floriano com a 13 de Junho, avistou um veículo Fiat Uno branco com dois ocupantes, momento em que foi ouvido um disparo de arma de fogo. A guarnição realizou imediatamente a abordagem emconduta tática, contando com o apoio daForça Tática.

Durante a revista no interior do automóvel, realizada pelo Sargento, foi localizadauma pistola calibre 9mm sob o banco do motorista. Ao ser questionado sobre a posse da arma, um dos ocupantes assumiu a propriedade do armamento.

Diante da situação,o veículo, registrado no estado de São Paulo, foi encaminhado juntamente com os dois envolvidos à1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

A ação rápida e eficiente da Polícia Militar demonstra mais uma vez o compromisso com amanutenção da ordem públicae ocombate ao porte ilegal de armas, reforçando a segurança da população de Corumbá e região.