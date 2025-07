Polícia Militar apreende arma de fogo com indivíduo em conveniência de Corumbá

Corumbá (MS) – Na noite desta sexta-feira (08/06), a guarnição da Rádio Patrulha 1, com apoio da Força Tática do 6º BPM, prendeu em flagrante um homem que portava ilegalmente uma arma de fogo em via pública.

A ação ocorreu após denúncia via COPOM relatando que um indivíduo, com uma bolsa marrom, estaria armado nas proximidades da Conveniência Max na Rua Ciríaco de Tolêdo. A equipe deslocou-se rapidamente até o local e abordou o suspeito, identificado como Antônio, que trazia a bolsa junto ao corpo.

Durante a busca pessoal e na bolsa, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com duas munições intactas, dois aparelhos celulares (um da marca Polo e outro Samsung de cor verde), R$ 45,75 em dinheiro, além de moedas estrangeiras (8 bolivianos). O autor também portava uma pequena quantidade de folha de coca.

Questionado, o suspeito afirmou que teria adquirido a arma na Bolívia e que faz uso das folhas de coca há cerca de dois anos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido sem lesões à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, com uso de algemas conforme a legislação vigente, para garantir a segurança de todos os envolvidos.

A pronta resposta da Polícia Militar demonstra o compromisso da corporação com a segurança da comunidade e o combate ao porte ilegal de armas em áreas urbanas.