Prefeitura remove lixo de terreno usado como ferro-velho no Guanandi

Na manhã desta sexta-feira (4), a Prefeitura de Campo Grande realizou uma grande ação de limpeza em um terreno localizado na região do Guanandi, que estava sendo usado como depósito irregular de lixo e sucata. A área, que na prática funcionava como um ferro-velho abandonado, passou por uma remoção completa dos resíduos acumulados.

A operação foi fruto de uma parceria entre a Secretaria Especial de Articulação Regional (SEAR), a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM), com apoio da Agetran para o controle do tráfego durante os trabalhos.

O terreno em questão já havia sido alvo de diversas reclamações de moradores e comerciantes, devido à sujeira, ao mau cheiro e aos riscos à saúde pública. A Prefeitura entrou em contato com o proprietário solicitando a limpeza do local. Sem retorno ou providências por parte dele, foi necessário autuá-lo e aplicar multa antes de iniciar a remoção.

Quem vive e trabalha na região já percebe a diferença. “A aparência da rua muda completamente. Além disso, o cheiro era muito forte, e isso atrapalhava até o movimento do comércio”, relatou Fernanda Rodrigues, comerciante da região.

Para Alice Fagundes, moradora do bairro, a limpeza representa mais segurança e tranquilidade no dia a dia. “Eu precisava dar uma volta bem maior para levar meu filho à escola, porque a rua ficava tomada por lixo e carcaças. Agora, finalmente, a gente consegue passar por aqui sem medo.”

A Prefeitura reforça que continuará com as fiscalizações e orienta os proprietários de terrenos baldios ou áreas mal cuidadas a manterem os espaços limpos, sob pena de notificação e multa. Ações como essa fazem parte do compromisso da administração municipal com a saúde, a segurança e a qualidade de vida nos bairros de Campo Grande.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra tratores e máquinas da prefeitura iniciando os serviços no terreno.