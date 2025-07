Inscrições para desfile cívico em comemoração ao aniversário de Campo Grande seguem abertas até 15 de agosto

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva de Cultura (Secult), informa que estão abertas as inscrições para o Desfile Cívico-Militar de 26 de agosto, em comemoração ao aniversário de 126 anos da capital sul-mato-grossense.

Entidades interessadas em participar devem se inscrever até o dia 15 de agosto, pelo e-mail [email protected] . Também é possível obter mais informações pelo telefone (67) 4042-1313, ramal 4321.

O desfile será realizado na manhã do dia 26 de agosto de 2025, reunindo escolas, instituições civis e militares, associações culturais, organizações da sociedade civil e demais representantes da comunidade na tradicional celebração da história e identidade campo-grandense.

A edição deste ano será realizada na rua 13 de maio, com expectativa de grande público e apresentações que destaquem a diversidade, o civismo e os valores que formam a cultura da cidade.

Em 2024, apesar do frio intenso de 7ºC, o desfile em comemoração aos 125 anos de Campo Grande reuniu mais de 54 instituições, levando ao público apresentações com faixas, coreografias, fanfarras, vestimentas típicas e diversas expressões culturais em homenagem à “Cidade Morena”. A estimativa foi de aproximadamente 20 mil pessoas, entre integrantes das delegações, público presente e equipes de apoio, consolidando o desfile como um dos marcos tradicionais do calendário cultural campo-grandense.

Para 2025, a expectativa da Prefeitura é ampliar o número de participantes e promover mais uma edição significativa, comemorando com entusiasmo os 126 anos de história, diversidade e pertencimento da capital sul-mato-grossense.







#PraTodosVerem: Na capa do release há uma foto que mostra seis mulheres, membros da comunidade nipo-brasileira, segurando uma faixa com a frase “Parabéns Campo Grande”, durante as comemorações de aniversário da Capital.