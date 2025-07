Polícia Militar intensifica ações em Corumbá durante a Operação Cidade Segura

Corumbá (MS) – A Polícia Militar do 6º BPM, em conjunto com outros órgãos de segurança pública e fiscalização, participou ativamente da Operação Cidade Segura, realizada nos dias 06, 07 e 18 de junho de 2025, com o objetivo de fortalecer a ordem pública, prevenir delitos e garantir mais segurança à população corumbaense.

A operação foi marcada por abordagens e fiscalizações em estabelecimentos comerciais, especialmente aqueles que atuam no período noturno. As ações tiveram como foco principal a verificação de documentação obrigatória, o controle da poluição sonora, a prevenção ao uso de bebidas alcoólicas e narguilé por menores de idade, além do combate à exploração sexual infantil e adolescente – temas sensíveis e prioritários na proteção de direitos.

No dia 18 de junho, a operação contou com reforço de outras instituições como a Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, Guarda Municipal, setores de Postura da Prefeitura e demais órgãos parceiros. A atuação conjunta evidencia a importância da integração entre forças de segurança e fiscalização, tornando a abordagem mais completa, eficiente e eficaz na promoção da ordem e da paz social.

Durante as ações, vários estabelecimentos foram vistoriados e orientações foram repassadas a comerciantes e frequentadores quanto à importância de cumprir a legislação vigente, sobretudo no que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes em ambientes públicos e privados.

A Polícia Militar, como força de pronta resposta, desempenhou papel central nas fiscalizações, contribuindo com sua experiência e estrutura operacional para inibir condutas irregulares, coibir infrações e prevenir crimes.

Com operações como essa, a PMMS reafirma seu compromisso com a sociedade sul-mato-grossense, demonstrando que ações integradas e contínuas são fundamentais para construir cidades mais seguras, organizadas e comprometidas com a cidadania e os direitos humanos.

Foto: Divulgação/PM - MS