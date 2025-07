Lia Nogueira pede providências do Governo após queda de caixa d’água na Aldeia Jaguapiru

Após o desabamento de uma caixa d’água na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, a deputada estadual Lia Nogueira protocolou um requerimento na Assembleia Legislativa pedindo ações imediatas do Governo de Mato Grosso do Sul. O pedido, encaminhado ao governador Eduardo Riedel (PSDB), por meio da secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza da Silva, solicita informações detalhadas sobre o cronograma de solução definitiva para o problema e as medidas emergenciais em andamento.

A caixa d’água era uma das estruturas responsáveis por abastecer parte da população indígena da reserva, composta pelas aldeias Jaguapiru e Bororó. A região é considerada uma das maiores reservas urbanas do país e abriga mais de 20 mil indígenas, das etnias Guarani, Kaiowá e Terena.

No requerimento, a parlamentar pede um cronograma definitivo para a normalização do serviço e informações objetivas sobre as condições das demais caixas d’água em uso na reserva. “Fica o alerta para o Estado, que precisa fiscalizar as outras estruturas semelhantes nas comunidades indígenas e garantir a segurança das mesmas”, pontuou .

Lia Nogueira reforçou a necessidade de respostas claras, uma vez que a falta de abastecimento compromete a saúde, a alimentação e a dignidade de toda a comunidade indígena.

“A população da Aldeia Jaguapiru vive esse drama com esperança, mas também com urgência. Precisamos de ações concretas e responsáveis para que essa comunidade não enfrente novamente esse tipo de problema”, concluiu a deputada.