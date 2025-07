Atleta contemplada pelo Auxílio-Atleta conquista prata no Brasileiro

“É muito bom poder carregar o nome de um município que ajuda os atletas. Ter esse apoio foi essencial na minha preparação, então levo o nome de Campo Grande para o pódio com muito prazer”, concluiu.

Caroline começou no kickboxing influenciada pelo irmão e logo se apaixonou pelo esporte. Agora, se prepara para um novo desafio: uma seletiva para o WGP, um dos maiores eventos de luta em pé da América Latina. “Espero chegar lá preparada e conquistar essa vaga”, disse a atleta, que sonha em ser campeã mundial e representar Campo Grande no WGP.

Ela também destacou a importância do benefício da prefeitura para sua preparação. “Foi maravilhoso. Muito bom não precisar se preocupar tanto com a parte financeira e poder focar 100% em se preparar”, explicou. Para Caroline, o incentivo é fundamental para ampliar a presença de atletas campo-grandenses nos grandes eventos. “Com certeza faz diferença. Temos muitos atletas bons em Campo Grande, mas nem todos têm condições de ir aos campeonatos para carregar a nossa bandeira”, frisou.

Com excelente desempenho, Caroline contou que a experiência foi muito positiva e já está focada na preparação para novos desafios. “Treinei muito pra chegar lá, meu físico e meu mental estavam prontos. Fiz tudo que deu naquele momento, então considero que foi um ótimo desempenho”, afirmou.

A atleta Caroline Vytoria dos Santos Gonzaga, beneficiada pelo Auxílio-Atleta da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), foi vice-campeã no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado de 18 a 22 de junho, em Brasília, conquistando a medalha de prata na competição.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.