Cultura Vai à Praça acontece nesta sexta-feira (4) com atrações gratuitas em Campo Grande

A população campo-grandense poderá conferir, nesta sexta-feira (4), na Praça Ary Coelho, mais uma edição do projeto Cultura Vai à Praça, realizado pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O evento, totalmente gratuito, começa às 17h30 e promete levar arte e entretenimento ao público.

A programação desta edição conta com a apresentação da tradicional Banda Marcial Manuel Bonifácio, grupo de dança Fantasia, formado por integrantes do CCI Vovó Ziza e encerra com o carisma e animação do Grupo Forró Tapioca, para embalar a noite.

O projeto acontece na primeira sexta-feira de cada mês e visa aproximar a arte da população, levando cultura, lazer e valorização dos artistas locais diretamente para os espaços públicos da cidade. É um convite para que famílias e amigos ocupem a praça e vivam juntos uma experiência de cultura, cidadania e pertencimento.

Traga sua cadeira, convide os vizinhos e venha curtir essa noite cultural na praça!

Cultura Vai à Praça

Data: Sexta-feira (4)

Horário: A partir das 17h30

Local: Praça Ary Coelho, Centro de Campo Grande, quadrilátero das ruas 14 de Julho, Av. Afonso Pena, 13 de Maio e 15 de Novembro.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra foto de arquivo de evento anterior que ocorreu na Praça.