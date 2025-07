Atuação Rápida da Polícia Militar Garante Prisão de Autor de Roubo em Pizzaria e Recuperação de Bem Subtraído em Ladário

Ladário (MS) – A madrugada do dia 07 de junho foi marcada por mais um exemplo do comprometimento e eficiência das forças de segurança pública de nossa região. Graças à rápida ação da Polícia Militar do 6º BPM, foi possível prender em flagrante um indivíduo que havia cometido um roubo com ameaça a clientes de uma pizzaria localizada na Avenida 14 de Março, no centro de Ladário.

A ocorrência teve início por volta das 4h20, quando o proprietário do estabelecimento acionou a guarnição informando que um homem armado com uma faca havia ameaçado os clientes, entre eles um casal com uma criança de colo, e subtraído um telefone celular de uma das vítimas. O criminoso, que utilizava uma bicicleta e faz uso de tornozeleira eletrônica, proferiu ameaças de morte e chegou a forçar um funcionário do local a se ajoelhar sob grave ameaça.

Com base nas características e informações repassadas, a equipe da Polícia Militar iniciou diligências imediatas e, com notável eficiência, localizou o suspeito ainda em posse da faca utilizada no crime e do celular roubado, que foi prontamente reconhecido pela vítima.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material recuperado, sendo responsabilizado por roubo com emprego de grave ameaça, conforme prevê o Código Penal.

A ação demonstra, mais uma vez, o valor e a dedicação das forças de segurança em proteger a população, garantir a ordem e combater o crime com firmeza e respeito à legalidade. A Polícia Militar segue vigilante, pronta para agir em defesa de cada cidadão sul-mato-grossense, mesmo nos momentos mais inesperados do dia ou da noite.