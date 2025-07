Agenda: Solenidade em alusão ao Dia Estadual da Igreja Universal é destaque

Na agenda da próxima semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), de 6 a 12 de julho, haverá sessões plenárias, a reunião ordinária da CCJR, o curso de Libras, a sessão solene em alusão ao Dia Estadual da Igreja do Reino de Deus.

Segunda-feira (7)

A semana inicia com o Curso de Libras, na Sala Multiuso, na segunda-feira (7), que começa às 14h, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O curso é voltado ao servidor da ALEMS, e acontecer todas as segundas-feiras das 14h às 16h, até o dia 10 de novembro, sendo ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Terça-feira (8)

Na terça-feira (8), o Plenário Júlio Maia será palco da Sessão Solene em alusão ao Dia Estadual da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), instituído pela Lei 5.561/2020 . A proposição é do deputado Antonio Vaz (Republicanos). O objetivo da solenidade é homenagear a igreja pelo trabalho espiritual e social realizados no Estado.

Quarta-feira (9)

As reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), acontece às quartas-feiras, a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

Sessões plenárias

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

