Em parceria, Funesp inicia Curso de Gestão e Organização de Eventos Esportivos

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) deu início, nesta quinta-feira (4/7), ao Curso de Gestão e Organização de Eventos Esportivos, promovido em parceria com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). A capacitação acontece na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e segue até sexta-feira (5), reunindo cerca de 100 profissionais e acadêmicos de educação física e áreas afins.

O curso é ministrado pelo professor mestre Rodrigo Barbosa de Miranda, profissional com ampla experiência na área. O profissional graduado em educação física pelo Instituto Funlec é especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e grupos especiais, mestre em Biotecnologia pela UCDB, diretor-geral da Confederação Brasileira de Canoagem e integra a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Durante a formação, os participantes terão acesso a conteúdos sobre como organizar eventos esportivos de diferentes portes, conhecerão cases de sucesso em Mato Grosso do Sul e explorarão oportunidades na área em cenários estadual, nacional e internacional.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destacou a importância da formação contínua aos profissionais da área. “Conhecimento só agrega, é importante. Nada está tão bom que não possa ser ótimo. Nada está tão ótimo que não possa ser excelente. Então, buscando a excelência dentro da atividade física e do lazer, que a gente vai fazer essa capacitação. Espero que todos saiam com uma boa bagagem com essa experiência. Agradecemos à Fundesporte pela parceria e à Prefeitura de Campo Grande, que sempre apoia essas iniciativas”, afirmou.

Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, também reforçou o compromisso com a qualificação dos profissionais da área. “Esse é um dos diversos cursos que oferecemos, por meio do Governo do Estado, durante o ano. Queremos fazer cada vez mais parcerias de capacitação aos profissionais de Campo Grande”, destacou.