Polícia Civil identifica e prende apontados por crime de tortura com indícios de ligação a facção em Jardim

A 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, com o apoio do Núcleo Regional de Inteligência Policial da Regional de Jardim, em poucos dias após graves fatos ocorridos em 22 de junho, conseguiu identificar os autores do crime de tortura, que resultou na representação pela prisão preventiva dos envolvidos, deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta quinta-feira (3).

As investigações conduzidas pela equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), foram intensificadas após a notícia de que a vítima, A.C.O.F., teria sido surpreendida em sua residência por quatro indivíduos, sendo coagida e levada até um terreno baldio para ser agredida sob extrema violência física e moral, com o objetivo de obter a confissão forçada de um suposto furto.

Os agressores agiram em grupo, sob liderança de J.V.B.A., apontado como adepto da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. Além das agressões físicas, os autores registraram as cenas de violência em vídeo, com o propósito de intimidação e disseminação em grupos de mensagens, fazendo alusão a um suposto “tribunal do crime”.

As investigações revelaram que, no mesmo dia, o grupo se dirigiu à residência de outra vítima, A.M.G., que também foi agredida e ameaçada, demonstrando um padrão de atuação com características típicas de facção criminosa.

Diante da gravidade dos fatos e da existência de provas robustas, como depoimentos testemunhais, reconhecimento formal dos autores e registros audiovisuais, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de J.V.B.A., L.R.S. (vulgo “Neguinho”), W.R. (vulgo “Capetinha PCC”) e J.E.R.P., todos com indícios de ligação com organização criminosa de atuação nacional.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, foi encontrada e apreendida uma quantidade significativa de substância entorpecente, resultando na prisão em flagrante de um dos investigados por tráfico de drogas, além do cumprimento da ordem judicial.

Os investigados foram localizados e presos, encontrando-se atualmente à disposição da Justiça no Estabelecimento Penal em Jardim.