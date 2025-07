Polícia Civil fecha bocas de fumo e prende oito pessoas durante operação em Corumbá

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foram presos em flagrante cinco homens e duas mulheres, suspeitos de comercializar entorpecentes e distribuir drogas na região de Corumbá e outro homem com mandado de prisão por pensão alimentícia em aberto. Com os presos, foram apreendidas várias trouxinhas de substâncias análogas à cocaína e maconha, dinheiro sem comprovação de origem, petrechos para o preparo da droga, aparelhos telefônicos e outros itens possivelmente ilícitos.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na manhã desta sexta-feira (4), a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, com o apoio dos policiais das unidades pertencentes à Delegacia Regional de Corumbá, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) e Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), deflagrou a Operação “Fragmenta”. A ação tem como objetivo prestar maior segurança à comunidade, bem como prevenir e reprimir os delitos de tráfico de drogas, furto, roubo e receptação na região pantaneira. Durante a operação foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em locais conhecidos como ponto de venda de drogas e receptação de objetos subtraídos.

