PCMS prende condenado a mais de 120 anos de prisão no Estado do Acre

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Ao prestar auxílio à Delegacia de Homicídios de Rio Branco/AC, a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa – DHPP identificou o imóvel onde G.R.C., de 25 anos, estava residindo em Campo Grande, localizado no Jardim Noroeste.

Entre 2022 e 2023, G.RC., liderança de uma facção criminosa no Acre, praticou uma série de roubos em Rio Branco, além de ser o autor de três homicídios naquela cidade, todos executados mediante emprego de arma de fogo e com extrema violência.

Com receio de ser preso, o criminoso se mudou para Campo Grande em 2023, ficando responsável pela conexão da facção criminosa do qual faz parte, conhecida como Bonde dos 13, com traficantes de drogas e armas de fogo baseados no Paraguai.

Nas primeiras horas desta manhã desta sexta-feira (4), a DHPP realizou um cerco ao imóvel onde G.R.C. reside, efetuando a prisão no momento em que ele se encontrava no telhado do imóvel, visando empreender fuga.

Cumpridos os sete mandados de prisão contra G.R.C., a DHPP o encaminhou para unidade prisional nesta cidade, sendo obtida a informação de que Polícia Civil do Acre pleiteará o seu recâmbio para aquele Estado.