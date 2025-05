Deputado Caravina representa Assembleia no leilão da Rota da Celulose

O deputado estadual Pedro Caravina representou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no leilão de concessão das rodovias da Rota da Celulose, realizado na tarde desta quarta-feira (8) na sede da B3, em São Paulo. O evento marcou um novo capítulo para a infraestrutura do estado com a vitória do consórcio K&G (K-infra e Galápagos Participações), que irá investir R$ 10,1 bilhões ao longo dos próximos 30 anos.

O projeto envolve 870,3 quilômetros de rodovias estaduais (MS-040, MS-338 e MS-395) e federais (BR-262 e BR-267), com obras que incluem duplicações, contornos urbanos, marginais, passagens de fauna e alargamentos de pontes. Ao todo, serão 146 quilômetros duplicados e melhorias em toda a malha, garantindo 100% de acostamento e mais segurança para motoristas.

Durante o leilão, Caravina destacou a importância do projeto para a economia e a logística do estado:

“Com a Rota da Celulose, Mato Grosso do Sul avança décadas em infraestrutura viária. É um investimento histórico que vai impulsionar o desenvolvimento regional, facilitar o escoamento da produção e atrair novos negócios. A Assembleia Legislativa é parceira do Governo do Estado em iniciativas que mudam para melhor a vida dos sul-mato-grossenses”, afirmou o parlamentar.

Caravina também fez questão de parabenizar o Governo do Estado pela condução do projeto e reforçou o papel da Assembleia na fiscalização do contrato:

“Parabenizo o governador Eduardo Riedel e toda a equipe envolvida nesse processo. Agora, nosso trabalho continua: vamos acompanhar de perto e fiscalizar cada etapa da execução para garantir que os compromissos assumidos com Mato Grosso do Sul sejam efetivamente cumpridos”, completou o deputado.

A concessão prioriza os investimentos nos primeiros 8 anos do contrato, com previsão de 115 km em duplicações, 457 km de acostamentos, 245 km em terceiras faixas e implantação de 38 km em contornos de municípios. Haverá ainda 62 dispositivos em nível, 4 em desnível, 22 passagens de fauna e mais de 3.700 m² em obras de arte especiais.

Além disso, a nova concessionária será responsável pela operação de veículos de inspeção que circularão continuamente pelas vias, oferecendo suporte aos usuários e monitorando as condições da rodovia.

A Rota da Celulose representa uma integração estratégica entre o setor público e a iniciativa privada, reforçando o compromisso com a modernização da malha viária, a segurança no trânsito e o fortalecimento da economia sul-mato-grossense