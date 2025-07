Em parceria com UEMS e Fundect, projeto que populariza ciência vence prêmio nacional de boas práticas

O projeto “MS+Ciência” conquistou o 1º lugar no Prêmio Nacional de Boas Práticas em Ciência, Tecnologia e Inovação, concedido pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). A premiação foi entregue nessa quinta-feira (3), em evento realizado na sede da Fapesp, em São Paulo, com a presença de dirigentes das principais instituições de ciência do Brasil como Ministério da Ciência e Tecnologia, Capes, CNPq, Finep e Inpi.

Para o diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Márcio de Araújo Pereira, a conquista reforça o protagonismo que Mato Grosso do Sul vem tendo no cenário nacional de ciência e inovação. “Este Prêmio é uma conquista da comunicação de Mato Grosso do Sul, especificamente por se tratar de um projeto de popularização da ciência e tecnologia, com foco nos jovens e nas comunidades. Ficamos imensamente felizes em fomentar este grande projeto em parceria com a UEMS, e agora premiado como o melhor do Brasil. Nosso estado segue inovando em boas práticas para os cidadãos”, afirma.

Concorrendo na categoria “Desenvolvimento de Ecossistemas de CT&I”, o projeto realizado em parceria entre Fundect e UEMS, superou iniciativas de peso como o “Apoio a Indicações Geográficas: unindo Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Regional”, da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), que ficou em segundo lugar, e o “Ciência na Mesa: um olhar sobre o papel da CT&I no combate à fome”, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), que conquistou a terceira colocação.

>Coordenador e pesquisador André Mazini recebendo o prêmio

Coordenado pelo jornalista e pesquisador André Mazini, que atua há mais de 15 anos com popularização da ciência, o MS+Ciência foi criado principalmente a partir dos dados da Pesquisa de Percepção Pública sobre Ciência e Tecnologia no Brasil (MCTI, 2019). O estudo revelou que apesar do grande interesse manifestado pelos brasileiros sobre temas relacionados à ciência, a população do país apresenta índices muito baixos de conhecimento na área. Mais de 90%, por exemplo, não consegue mencionar o nome de nenhum cientista, e 88% não é capaz de mencionar o nome de nenhuma instituição produtora de ciência nacional, incluindo universidades. A partir desse cenário, o projeto estruturou suas ações de comunicação e engajamento social.

Com forte presença digital, os conteúdos dos canais @midiaciencia somaram em 2024 mais de 695 mil visualizações no Instagram, 297 mil no YouTube, 49 mil no Facebook e 470 mil no TikTok. O projeto também inovou na televisão aberta com o programa “Papo de Ciência”, exibido em todas as regiões do estado pela TV Educativa, no formato descontraído de “mesacast”, aproximando cientistas do público geral.

Além das ações audiovisuais, o projeto promoveu intervenções teatrais e jogos em escolas públicas, com o objetivo de provocar a curiosidade científica por meio de experiências lúdicas e disruptivas na rotina escolar.

“Esse prêmio mostra que a qualidade da produção científica de Mato Grosso do Sul é reconhecida nacionalmente. É um símbolo da aposta que o Estado tem feito em fazer com que o conhecimento científico chegue de fato até a população”, destaca André Mazini.

Ele ainda comemora a repercussão nacional e internacional do projeto, que em 2024 participou de uma ação conjunta com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) no Rio de Janeiro e será uma das atrações da Reunião Anual da SBPC em Recife-PE deste ano, o maior evento de ciência da América Latina, com a exibição do documentário Mulheres na Ciência. Internacionalmente, o projeto já desenvolveu ações na Argentina, Colômbia e Paraguai, consolidando as conexões do estado com a América do Sul na área de popularização da ciência.

“O sucesso desse projeto só é possível graças à sensibilidade que diferentes instituições sul-mato-grossenses têm tido ao trabalhar articuladamente para valorizar o conhecimento científico e em fazer com que ele seja acessível à população”, conclui.

Texto e Fotos: Comunicação UEMS