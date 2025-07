Polícia Civil identifica grupo criminoso especializado em comercialização de motocicletas adulteradas e prende o líder da quadrilha

No dia 3 de julho, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) concluiu investigação que apurou esquema criminoso de comercialização de motocicletas com sinais identificadores adulterados em Campo Grande.

As investigações iniciaram em fevereiro do ano passado após uma das vítimas comparecer espontaneamente à Delegacia ao descobrir que havia adquirido uma motocicleta adulterada através de anúncio no Marketplace do Facebook. A perícia técnica confirmou que o veículo era produto de furto e teve seus sinais identificadores alterados.

Durante as investigações, a equipe da DEFURV identificou E.P.C.J. (20) como principal suspeito, que se apresentava com nome falso nas redes sociais para realizar as vendas fraudulentas.

Após a realização de diligências investigativas, identificou-se também a participação de L.H.D.B. (28), G.J.A. (24) e F.G.H.P. (22), como coautores das adulterações nos veículos furtados.

Ao todo, foram apreendidas oito motocicletas adulteradas que foram comercializadas pelo grupo criminoso, havendo indícios de que outras quatorze também tenham sido negociadas de forma ilícita.

No dia 24 de junho de 2025, E.P.C.J. (20) foi preso após representação da autoridade policial.