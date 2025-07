Lei: Dia do Líder Comunitário tem data comemorativa alterada

O Dia Estadual do Líder Comunitário, atualmente comemorado em 5 de agosto, passa a ser comemorado no dia 5 de maio em Mato Grosso do Sul. A alteração foi proposta pelo deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) e foi alterada por força da Lei Estadual 6.443 de 2025 .

A alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (4). O autor Professor Rinaldo argumentou que a alteração foi apresentada por conta da simetria com a Lei Federal 11.287 de 2006, que determina a data a ser comemorada em 5 de maio.

A lei é de autoria do ex-deputado Cabo Almi (in memoriam), em homenagem “ao agente social e político, que é o elemento de ligação da comunidade com os poderes públicos”.