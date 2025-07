Comissão aprova projeto que facilita instalação de infraestruturas básicas de telefonia celular

O relator, deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), recomendou a aprovação do projeto, que é de autoria do ex-deputado Jerônimo Goergen (RS). Ribeiro afirmou que a medida acelerará a expansão da rede de telefonia móvel. Atualmente, essa expansão enfrenta obstáculos devido à falta de padronização e clareza nos processos de licenciamento municipais.

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 6191/19 , que facilita a instalação de infraestruturas de telefonia celular que não exigem a construção de edificações, como antenas e torres instaladas no alto de prédios.

