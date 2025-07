Polícia Civil captura apontado por homicídio e efetua a sua prisão em flagrante por tráfico de drogas

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS No dia 10 de junho deste ano Jeferson Fiori da Silva Ferrari foi morto na ocasião em que se encontrava na via pública, no Jardim Los Angeles. Um homem que se encontrava transitando em uma motocicleta se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi a óbito no local.

As investigações realizadas pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa – DHPP, apontaram que o mandante do crime seria um traficante de drogas, sendo que a vítima, que para ele trabalhava, diante de desacertos financeiros, havia ameaçado delatá-lo à polícia, o que motivou o homicídio. Conforme o delegado titular da Especializada – Rodolfo Daltro, as investigações convergem no sentido de Jefferson ter sido mais uma vítima das mortes ordenadas pelo suspeito, todas motivadas por queima de arquivo.

Na manhã de ontem (3), a DHPP cumpriu mandado de Busca e Apreensão e de Prisão Temporária contra o mandante, indivíduo com 30 anos, o que culminou com a apreensão de vários pinos de cocaína e porções de pasta base no imóvel onde ele reside.

Além da Prisão Temporária, o criminoso foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas,

Questionado sobre o caso, o suspeito negou ter ordenado a prática do homicídio de Jefferson, todavia sustentou ter conhecimento de quem seria o autor direto, pessoa que, segundo as investigações, trabalha na pistolagem e venda de drogas.

Após ser atingida, a vítima teria dito o nome do autor dos disparos: “Macaco”. Ele se encontra foragido, uma vez que há mandado de Prisão Temporária em seu desfavor.

Com a prisão do mandante do crime e a expedição de mandado de Prisão Temporária contra o executor a DHPP esclarecer esse crime e elucidar pelo menos outros dois homicídios praticados em Campo Grande nos anos de 2024 e 2025.