Sejusp realiza primeira reunião para implantar o Observatório de Segurança Pública em MS

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) realizou, na manhã de terça-feira (1º), a primeira reunião do Grupo de Trabalho responsável pela implantação do Observatório de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul.

O objetivo do observatório é ampliar a transparência dos dados estatísticos de segurança pública, fortalecer a análise por meio da ciência de dados para gerar diagnósticos qualificados, incentivar a produção científica e a participação social na busca por soluções para os problemas da área, aperfeiçoar o monitoramento de informações relevantes, padronizar e organizar procedimentos, além de apoiar os gestores na elaboração e no acompanhamento de planos, programas e projetos com base em indicadores.

Previsto no plano de governo do governador Eduardo Riedel, o principal propósito da iniciativa é utilizar a ciência de dados para desenvolver estratégias eficazes de combate à criminalidade, conforme explica o secretário-executivo de Segurança Pública, Wagner Ferreira da Silva, que preside o grupo.

“Atualmente, a equipe se dedica à coleta de dados com o objetivo de analisá-los cientificamente, transformando essas informações em políticas públicas voltadas à redução da criminalidade e à implementação de ações que atendam, de forma precisa e estratégica, às necessidades de todas as instituições de Segurança Pública e da sociedade sul-mato-grossense”, afirmou.

O Grupo de Trabalho foi instituído pela Resolução SEJUSP/MS nº 1052, de 11 de junho de 2025, e é composto por profissionais da área de segurança, incluindo representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Coordenadoria-Geral de Perícias e da própria Sejusp.

ComunicaçãoSejusp-MS