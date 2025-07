SES promove oficina para aprimorar planejamento, transparência e gestão do SUS no Mato Grosso do Sul

Com metodologias ativas, o evento propõe uma agenda estratégica de atuação que tenha desdobramento de ações que aprimorem o SUS no âmbito local.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da AudSUS (Diretoria da Auditoria, Controle e Avaliação no SUS), com o apoio da CPPO (Coordenadoria de Planejamento e Programação Orçamentária), promoveu nesta quarta-feira (02) Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, uma discussão sobre o ciclo integrado do planejamento e orçamento/financiamento, vinculado também com as responsabilidades gestoras de transparência com controle público e social.

A realização da Oficina “Planificação em Saúde e seus instrumentos na gestão do SUS”, tem como objetivo conhecer as abordagens da literatura técnica e científica e normas regulamentares concernentes ao uso da Planificação em Saúde voltada para o SUS, ressaltando sua finalidade, instrumentos e ferramentas, que de forma estratégica, serão introduzidas às boas práticas de gestão que visem ao alcance da consolidação das políticas de saúde no Estado do Mato Grosso do Sul.

De acordo com o diretor da Diretoria de Auditoria, Controle e Avaliação no SUS, Wagner Silva essta oficina materializa o trabalho que já realizado diariamente. “Nossas ações e auditorias resultam em relatórios quadrimestrais e um relatório anual para a Assembleia Legislativa Essa prática, que vai além da exigência legal, reflete a orientação da SES no sentido de institucionalizar nossas ações em dados concretos. O objetivo é qualificar as gerências, coordenadorias e superintendências na prestação de contas quadrimestral, abrangendo não só os aspectos financeiros, mas também os dados da saúde pública de Mato Grosso do Sul, garantindo a entrega prática e efetiva para a população”, pontua Wagner Silva.

Essa qualificação para as boas práticas de gestão integra áreas como Atenção e Vigilância em Saúde, Planejamento, Orçamento, Controle, Avaliação e Auditoria, dentre outras, em parceria com a ESUFRN (Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), com a palestra do professor Roberval Pinheiro, docente e pesquisador no campo da Saúde Coletiva, com estudos e experiência em Política, Planejamento e Gestão.

“O planejamento em saúde é um exercício racional e emocional de antecipar o futuro. Compreender o cenário das doenças, as necessidades da população e os desafios específicos da gestão estadual de saúde. Com base nessas particularidades, buscamos enfrentar os problemas por meio de ações, atividades, metas e indicadores claros. Nosso objetivo é sair daqui hoje com uma agenda estratégica bem definida, que permita projetar a saúde em Mato Grosso do Sul para condições significativamente melhores, garantindo que os serviços cheguem de fato à população que utiliza o SUS”, enfatiza o professor Roberval Pinheiro.

Com metodologias ativas, a oficina propõe uma agenda estratégica de atuação que tenha desdobramento de ações que aprimorem o SUS no âmbito local, com ênfase nos instrumentos técnico-políticos obrigatórios para a gestão (planos, programações e relatórios), seus ritos e prazos, primando pela observância dos mecanismos de controle, avaliação e transparência exigidos para a administração pública.

