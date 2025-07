Delegado-Geral da PCMS participa de Conferência de Segurança Pública em Brasília

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS O Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, juntamento com o diretor do Departamento de Inteligência Policial – DIP, Delegado Devair Aparecido Francisco, participa desde o dia 1º de julho, da I Conferência de Segurança Pública i-lab-Segurança, que está sendo realizada em Brasília e reúne Secretários de Segurança de todos os Estados e do Distrito Federal, além de especialistas, representantes governamentais e empresas do setor.

O evento visa fortalecer inovação e eficiência institucional, destacando a importância de alinhar práticas operacionais às demandas reais da sociedade.

A programação enfatiza o papel transformador das tecnologias e estratégias em software e hardware, demonstrando como essas soluções podem modernizar a gestão pública e oferecer respostas mais práticas e efetivas aos desafios cotidianos da segurança.

Dentre os assuntos debatidos destacam-se os painéis com tema Soluções de Tecnologia para a Segurança Pública; Investigação Digital para um Mundo Mais Seguro; como o Mercado vem Atuando para Combater Fraudes e Irregularidades Financeiras e painéis de inteligência de segurança pública e cooperação internacional.