Polícia Civil flagra homem com crack após denúncia de tráfico em Nova Andradina

As investigações prosseguem para apurar eventuais responsabilidades relacionadas à denúncia.

Diante da situação flagrancial, ele foi conduzido à Primeira Delegacia de Polícia de Nova Andradina, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Durante diligência realizada pela equipe, os policiais avistaram um homem de 35 anos nas imediações do imóvel. Em revista pessoal, foram encontradas com ele uma pedra bruta de crack e outras três porções menores da mesma substância, já fracionadas.

Segundo o relatório, no local residem crianças que estariam presenciando a prática da traficância.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, por meio da Seção de Investigações Gerais apurou nesta quinta-feira (3), uma denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar, informando que uma residência situada no Condomínio Dignidade estaria sendo utilizada como ponto de venda de entorpecentes e frequentada por usuários de drogas.

