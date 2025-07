Corpo de Bombeiros do DF completa 169 anos e será homenageado pelo Senado

O Senado realiza na sexta-feira (11), às 14h, uma sessão especial para comemorar os 169 anos de fundação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A homenagem foi proposta pela senadora Leila Barros (PDT–DF) e subscrita por 25 senadores, por meio do ( RQS 353/2025 ), aprovado pelo Plenário em maio.

Criado em 1856, o CBMDF é uma das instituições mais tradicionais e respeitadas do país, atuando de forma decisiva na segurança pública, na prevenção e no combate a incêndios, além de prestar socorro em emergências médicas e desastres naturais.

A senadora Leila destaca que, ao longo de 169 anos de existência, o CBMDF tem demonstrado profissionalismo, dedicação e bravura, garantindo a segurança e a integridade dos cidadãos. Para ela, a corporação está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento e à proteção da população do Distrito Federal e de todo o país.

“O reconhecimento da excelência de seu trabalho se reflete na confiança da população e na eficiência de suas operações, sempre norteadas pelo compromisso com a vida, a prevenção e a resposta imediata a situações de risco”, ressalta Leila.

