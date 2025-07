Prefeitura reúne entidades para desenvolver ações integradas voltadas à região central

Após requalificar a área central com obras estruturantes, a Prefeitura de Campo Grande tem concentrado esforços na promoção de ações integradas que reforcem o dinamismo e a atratividade do Centro. Após requalificar a área central com obras estruturantes, a Prefeitura de Campo Grande tem concentrado esforços na promoção de ações integradas que reforcem o dinamismo e a atratividade do Centro. Circulação de pessoas, o comércio, criar atrativos econômicos e culturais — com esse foco, a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), reuniu nesta semana instituições públicas, entidades de classe, Sistema S, universidades e comerciantes para discutir ações conjuntas dentro de um programa de Atenção ao Centro.

A proposta é consolidar uma agenda permanente de parcerias estratégicas voltadas à valorização da região central como espaço vivo, pulsante e integrado à população.

O titular da Semades, Ademar Silva Junior, destacou a importância em dialogar e propor ações voltadas ao centro juntamente com os seus representantes para uma construção coletiva no desenvolvimento da região. “Valorizar o Centro de Campo Grande é valorizar a história viva da nossa cidade. Temos um compromisso em transformar essa região em um espaço atrativo, dinâmico e acolhedor, que dialogue com a modernidade. Através do Programa Atenção ao Centro, estaremos desenvolvendo uma série de ações integradas para fomentar a circulação de pessoas, impulsionar o comércio local e criar atrativos culturais e econômicos. Nosso foco é devolver ao Centro o protagonismo, tornando-o novamente um ponto de encontro da população”.

Paulo de Matos Pinheiro, diretor da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, considerou a ação produtiva e alinhada com os objetivos da entidade enfatizando a importância da união entre a sociedade, governos e autoridades. “O objetivo é identificar e corrigir problemas como segurança pública, estacionamento, moradores de rua entre outros. Sabemos que não é fácil mobilizar, mas com mudança de atitudes conseguimos o apoio das pessoas. Essa ação é vista como o início de um projeto com potencial para trazer resultados positivos através da colaboração de todos os envolvidos”.

Já Gustavo Eifle, comerciante da área central, expressou sua esperança de que o projeto possibilite novas oportunidades e melhorias para a região. “Estou aqui para somar esforços. Acho muito bacana essa iniciativa e uma parceria importante unindo não só o executivo como o privado e a própria população. Todos temos que abraçar a causa e chegar no objetivo”.

Adilson Gonçalves, engenheiro civil e consumidor no centro, compareceu à reunião após visitar a Associação Comercial e receber o convite para participar da reunião e ter a oportunidade de apresentar ideias para a área central. “Acredito que deva ser realizado um planejamento colaborativo que envolva todos os interessados, e destacando também a questão da ocupação dos espaços públicos com serviços como postos de segurança, saúde e cultura visando oferecer melhores condições e dignidade à população”.

Assim como, William Machado, representante da Faculdade Insted de Campo Grande, que contou o desejo da instituição em oportunizar que acadêmicos trabalhem junto aos anseios dos empreendedores da região. “Pretendemos trabalhar com os alunos para a criação de um plano de negócios, para conseguir transformar aquelas lojas fechadas, aqueles estabelecimentos que estão fechados ou abandonados hoje, no que eles poderiam se tornar para poder trazer mais vida para o centro. Então, a princípio queremos entender o porquê das lojas fechadas e como transformar esses estabelecimentos em serviços para a população, trazendo de volta a população para o centro da cidade”.