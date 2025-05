Delegacia de Três Lagoas cumpre mandados de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas deu cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de M.S.S., de 22 anos, e de J.R.P.S. de 40 anos. A medida teve por objetivo garantir a integridade física e psicológica das vítimas.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos suspeitos, os quais teriam descumprido decisão judicial de medidas protetivas de urgência, que determinavam proibição de aproximação e contato com as vítimas, de 17 anos e de 51 anos. As medidas haviam sido decretadas após denúncias de crimes envolvendo violência doméstica contra as vítimas.

Contudo, mesmo ciente das restrições impostas os suspeitos teriam descumprido as determinações judiciais. As representações tiveram parecer favorável do representante do Ministério Público e as ordens de prisão foram decretadas pelo Poder Judiciário local.

Após serem presos, os suspeitos foram encaminhados até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerão à disposição da Justiça.