Polícia Militar realiza formatura do PROERD em escolas particulares de Coxim

Coxim (MS): A Polícia Militar realizou nos dias 1º e 2 de julho as cerimônias de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) com alunos das escolas particulares de Coxim.

No dia 1º, a solenidade ocorreu na Escola Particular Enom, contemplando os alunos da Educação Infantil e do 5º ano. A cerimônia contou com a presença da diretora, coordenadora, professores e diversos pais que prestigiaram o momento em que os formandos fizeram o tradicional juramento de se manterem longe das drogas e da violência, tornando-se multiplicadores da mensagem do PROERD.

Já no dia 2 de julho, foi a vez dos alunos da Escola Particular FEC participarem da formatura. Com entusiasmo, também reafirmaram o compromisso com os valores do programa, destacando a importância da prevenção e da cidadania.

Durante os eventos, os alunos das escolas foram premiados pelas melhores redações produzidas ao longo do curso, além de alunos destaque que receberam reconhecimento especial por seu desempenho.

O comandante do 5º BPM, Tenente-Coronel Adriano, agradeceu a parceria com as escolas envolvidas e ressaltou a importância do PROERD na formação de crianças conscientes e responsáveis. O comandante do CPA-6 também esteve presente e parabenizou os formandos pelo comprometimento com os ensinamentos recebidos.

O PROERD é um programa aplicado por policiais militares treinados, que atuam diretamente nas salas de aula, ensinando os alunos a tomarem decisões seguras e responsáveis, sempre com o foco na prevenção ao uso de drogas e na valorização da vida.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM