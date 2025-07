Polícia Civil faz palestra a trabalhadores em canteiro de obras em Inocência

Nas manhãs dos dias 02 e 03, o Delegado de Polícia André Eduardo Peres Stafusa, titular da Delegacia de Inocência, ministrou palestras para centenas de colaboradores da empresa Fortes Engenharia, que estão trabalhando no canteiro de obras do Projeto Sucuriú, obra da planta fabril da indústria de celulose da Arauco, em Inocência, prevista para ser a maior instalação fabril do mundo no ramo.

O delegado falou aos operários sobre a prática de assédio sexual, suas formas, suas implicações e os canais de denúncia, deixando a Delegacia de Polícia de Inocência à disposição de todos para esclarecimentos e eventuais denúncias, mostrando que a Polícia Civil está de prontidão para o atendimento das demandas que lhe for apresentadas.