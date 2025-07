Gerson Claro propõe construção de ponte de concreto na divisa entre Rio Verde e Coxim

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou, na sessão desta quarta-feira (3), indicação do presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP), que solicita a inclusão da construção de uma ponte de concreto no Programa "Mais Pontes", coordenado pelo Governo do Estado.

A proposta contempla a substituição da atual ponte de madeira por uma estrutura de concreto de 60 metros sobre o Rio Coxim, na estrada vicinal conhecida como região do Quatro Pé — ponto estratégico que conecta os municípios de Rio Verde, Coxim e São Gabriel do Oeste.

De acordo com relatos de moradores, a ponte existente é antiga e já passou por reformas após ser danificada por enchentes. O vereador Robinho, de Rio Verde, reforça a urgência da obra: "Trata-se de uma via fundamental para o escoamento da produção agrícola e pecuária local, além de ser rota cotidiana da população".

Para o deputado Gerson Claro, a proposta vai além da infraestrutura. “A substituição das pontes de madeira por estruturas de concreto representa mais segurança, menor custo de manutenção e preparo para o avanço do agronegócio. Atender a essas demandas é estratégico para consolidar o atual ciclo de desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul e melhorar diretamente a vida das pessoas que vivem e produzem nessas regiões”, destacou.

A indicação agora segue para análise do Governo do Estado, responsável pela execução das obras previstas no programa "Mais Pontes", que tem como objetivo modernizar a malha viária rural e impulsionar a logística nos municípios sul-mato-grossenses.