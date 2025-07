Polícia Civil prende dois por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação em Dourados

Nesta quarta-feira (2), a equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira – DEFRON deu sequência a uma série de diligências visando apurar a atividade do que ficou conhecida como “Narcomuambeiros”: indivíduos que se valem do subterfúgio de transportar produtos de contrabando e descaminho para transportar drogas.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Os policiais civis equipe identificaram que um barracão, localizado no Jardim Santa Maria, em Dourados, que estaria sendo utilizado para preparação um veículo, tipo câmera fria, para transporte dos produtos.

Apurou-se, ainda, que o veículo estaria sendo abastecido de produtos ilícitos por um veículo tipo Ônix, cor branca, modelo hatch, o qual estaria vindo de residências localizadas em Vila Vargas.

Em diligências no local, apurou-se que, de fato, havia um veículo tipo câmera fria no barracão que se havia notícias de estar sendo utilizado para o delito. Por este motivo foi realizada diligência no local, onde se confirmou a existência de produtos ilícitos em compartimentos ocultos do veículo.

Posteriormente os policiais identificaram o veículo utilizado pelo grupo criminoso para transporte dos entorpecentes e produtos ilícitos, um veículo Ônix, cor branca, tipo hatch, que estava no interior de uma residência de onde exalava um forte odor de entorpecente tipo maconha.

Foi feito ingresso no local, apreendendo-se vultosa quantia de maconha (469kg) e skunk (22kg), produtos eletrônicos, cabelo de origem desconhecida e outros produtos ilícitos, na posse de dois indivíduos.

Analisado o veículo Ônix, foi possível identificar que o mesmo se trata de produto de roubo/furto. Por esse motivo, J.V.B.C. (25) e C.D.R.P. (19) foram presos em flagrante pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.