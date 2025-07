Caravina solicita recuperação da MS-289 entre Coronel Sapucaia e Amambai

Em indicação apresentada na sessão plenária desta quarta-feira (3), o deputado estadual Caravina solicitou ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, a adoção de medidas emergenciais para a recuperação da malha asfáltica da Rodovia MS-289, no trecho que liga os municípios de Coronel Sapucaia e Amambai.

De acordo com o parlamentar, a rodovia encontra-se em avançado estado de deterioração, com buracos, trincas e afundamentos que têm comprometido a segurança dos motoristas, dificultado o tráfego e impactado negativamente o escoamento da produção local. “Essa precariedade afeta diretamente o transporte escolar, a circulação de ambulâncias e o transporte de cargas, gerando prejuízos econômicos e colocando vidas em risco”, alertou Caravina.

A demanda foi encaminhada ao gabinete do deputado pelos vereadores Bruno de Oliveira e Rosa Soares da Silva, de Coronel Sapucaia, preocupados com os impactos sociais e econômicos causados pelas más condições da via. O trecho é considerado estratégico na faixa de fronteira e fundamental para a integração regional e o fortalecimento econômico dos municípios do sul de Mato Grosso do Sul.

Caravina reforçou que é necessário incluir a recuperação da MS-289 no cronograma prioritário de obras do Estado, como forma de garantir mais segurança, dignidade e desenvolvimento para a população da região.