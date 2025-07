Projeto inclui Feira Literária no Calendário Oficial de Eventos do Estado

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 173 /2025 , de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira Literária de Mato Grosso do Sul (FELIT/MS) e dá outras providências. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Conforme o projeto, o evento é realizado anualmente na primeira semana do mês de junho, na cidade de Dourados-MS, com objetivo de promover o fomento à leitura, a valorização de autores regionais e a difusão da literatura sul-mato-grossense.

Segundo Zé Teixeira, a feira assume um importante papel de resgate histórico e valorização da memória cultural regional, tendo como inspiração a figura do poeta e jornalista Nicanor Coelho, falecido em 2020, cuja contribuição literária ultrapassa quinze obras publicadas, além de inúmeras participações editoriais.

A FELIT/MS chegou à sua 5ª edição em 2025, consolidando-se como um dos principais eventos culturais do Estado. Realizada na cidade de Dourados, durante três dias de atividades intensas, a feira promoveu apresentações musicais e teatrais, exposições de livros, contação de histórias, literatura de cordel, oficinas e ações que aproximaram artistas do público local e de outros municípios da região da Grande Dourados.

“A FELIT/MS fortalece a identidade cultural de Mato Grosso do Sul, incentiva a leitura e valoriza nossos autores regionais”, destaca Zé Teixeira. Para o parlamentar, oficializar a feira no calendário estadual “é uma forma de garantir o apoio institucional necessário para que ela cresça ainda mais e continue sendo referência na difusão da literatura sul-mato-grossense”.