Deputado Roberto Hashioka pede pavimentação asfáltica de rodovias que passam por Jateí

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou reivindicação para execução de pavimentação asfáltica em trechos de duas rodovias estaduais que passam pelo município de Jateí. As indicações foram lidas durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 3, da Assembleia Legislativa.

As demandas foram encaminhadas ao governador Eduardo Corrêa Riedel, ao secretário de estado de infraestrutura e logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores, e se referem à MS-283 e à MS-145.

De acordo com a prefeita municipal Cileide Cabral, que fez a solicitação junto com o presidente da Câmara, vereador Robson Carmo Monteiro, da vereadora Laura Medeiros e demais edis, a primeira indicação é um pedido da população local, que há anos reivindica melhorias estruturais para o trecho da Rodovia MS-283 entre o Trevo das Sete Placas e o Parque das Várzeas do Rio Ivinhema (chegando a Naviraí), em uma extensão aproximada de 60 quilômetros. A segunda indicação requer a pavimentação asfáltica de cerca de 12 quilômetros da rodovia MS-145, entre a interseção da BR-376 e o distrito de Nova Esperança.

Segundo as autoridades, trata-se de dois segmentos viários de grande importância para a logística regional, utilizados para o escoamento da produção agropecuária. A ausência de pavimentação asfáltica compromete a eficiência das vias, elevando custos operacionais e aumentando o desgaste dos veículos, além de restringir o potencial de desenvolvimento da cadeia produtiva.

As rodovias também são bastante utilizadas por moradores locais, trabalhadores rurais, transportadores e serviços essenciais, como transporte escolar e ambulâncias, tornando a pavimentação decisiva para a melhoria da mobilidade, segurança e qualidade de vida da população, além de maior integração entre os municípios da região.