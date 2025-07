Feira Literária em Dourados deve entrar para Calendário Oficial de MS

O deputado estadual Zé Teixeira pretende garantir o reconhecimento oficial da Feira Literária de Mato Grosso do Sul, realizada anualmente na primeira semana de junho, na cidade de Dourados. Com este objetivo, o parlamentar apresentou nesta quinta-feira (2) o Projeto de Lei que inclui a FELIT/MS no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A proposta reconhece oficialmente a feira como um dos mais relevantes eventos culturais e literários do Estado, dedicado ao incentivo à leitura, à valorização de autores regionais e à preservação da memória cultural sul-mato-grossense.

O evento foi criado em 2021 pelo Grupo Literário Arandú, com apoio da Câmara Municipal de Dourados e apadrinhado pelo vereador Laudir Munaretto. Na edição deste ano, a feira prestou homenagens póstumas ao jornalista Nicanor Coelho — idealizador da FELIT, falecido em 2020 — e ao poeta Boca Venâncio, que morreu no ano passado. Ambos deixaram uma extensa obra e um legado de valorização da literatura.

Desta forma, a feira chegou à sua quinta edição, reunindo autores, artistas e educadores de toda a região da Grande Dourados — composta por 11 municípios — e promovendo uma programação diversificada com exposições literárias, apresentações culturais, declamação de poemas, oficinas, contação de histórias, palestras e lançamentos de livros.

Segundo Zé Teixeira, "o reconhecimento oficial representa um passo importante na valorização da literatura regional e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à cultura no Estado".

Foto: Câmara Municipal de Dourados