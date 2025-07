Aumenta demanda por novas linhas de ônibus no Jardim Noroeste e Região

Para o deputado Paulo Duarte a implantação dessa nova linha representa um avanço importante na mobilidade urbana da localidade, impactando diretamente na qualidade de vida dos trabalhadores. “Atualmente, quem mora nesses três bairros enfrenta longos tempos de espera, necessidade de diversas baldeações e trajetos pouco diretos para chegar em seus locais de trabalho, especialmente nas proximidades do terminal Nova Bahia, que funciona como ponto de conexão com diversas outras linhas da cidade”, esclarece o parlamentar.

A pedido da presidente da Associação de Moradores do Conjunto Leon Denizart Conte, Jhonny Lopes, o deputado estadual Paulo Duarte (PSB) apresentou, nesta quinta-feira (3), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de MS, indicação requisitando o estudo e viabilização criação de nova linha de ônibus que atenda os bairros Jardim Noroeste, Conjunto Leon Denizart Conte e Chácara dos Poderes com destino ao terminal Nova Bahia. A solicitação será encaminhada à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e Agetran, de Campo Grande.

