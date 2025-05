Polícia Civil prende mulher por receptação e recupera objetos furtados em Bataguassu

Os policiais retornaram à residência, onde a mulher foi presa em flagrante. No local, também foram encontrados outras duas câmeras e um botijão de gás azul, igualmente relacionados a registros anteriores de furto.

As diligências começaram na parte da manhã, após o recebimento de denúncias anônimas que indicavam o possível paradeiro dos bens subtraídos. A equipe se dirigiu ao endereço indicado e localizou um aparelho de ar-condicionado desmontado e uma câmera de segurança. Os objetos foram fotografados e posteriormente reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade.

