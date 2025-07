Hashioka solicita pontos de travessia de animais próximo ao Córrego Esperança na MS-134

Em sua justificativa, Hashioka destaca que, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e é dever do Poder Público e da coletividade protegê-lo e preservá-lo. “A iniciativa contribuirá significativamente para a redução de acidentes, além de preservar a fauna regional”, ressaltou o parlamentar.

Dessa forma, o parlamentar requer, em caráter de urgência, a implantação de sinalização, medidas de contenção e construção de travessias de animais silvestres, afim de evitar acidentes próximo ao Córrego Esperança, que cruza a rodovia MS-134, entre os municípios de Nova Andradina e Batayporã. O pedido chegou ao gabinete do deputado por solicitação da população que se utiliza da via.

Durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, realizada nesta quinta-feira, 3, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) encaminhou indicação ao secretário de estado de infraestrutura e logística, Guilherme Alcantara de Carvalho, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores, objetivando a segurança dos usuários de trecho da MS-134 que por ali circulam e também dos animais silvestres que habitam a localidade.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.