Comissão da Câmara discute inclusão de remédio para Distrofia Muscular de Duchenne no SUS

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realizará, na terça-feira (8), uma audiência para debater a incorporação do medicamento Elevidys no Sistema Único de Saúde (SUS).

O remédio é usado para tratar a Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença genética e incapacitante, que afeta 700 pessoas a cada ano. Ela causa degeneração progressiva dos músculos e ainda não tem cura. A doença tem prevalência em meninos, afetando um em cada 3,5 mil nascidos.

O debate foi solicitado pelos dos deputados Max Lemos (PDT-RJ) e Geraldo Resende (PSDB-MS) e será realizado a partir das 13 horas, no plenário 13.

A audiência será interativa; confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

"Diante do elevado custo da tecnologia, da urgência do tratamento precoce e da necessidade de garantir acesso equitativo, é fundamental ouvir especialistas e autoridades envolvidas nas esferas técnica, jurídica e sanitária", afirma Lemos.