Deputado Zé Teixeira reivindica melhorias estruturais em Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, encaminhou nesta quinta-feira (2) quatro indicações com ênfase na garantia de infraestrutura urbana, de segurança viária, de saneamento e de bem-estar para a população de Dourados. As propostas atendem a demandas apresentadas por vereadores e visam ampliar a qualidade de vida na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul.

Atendendo a solicitação do vereador Pedro Pepa, o deputado propôs mapeamento e inclusão de bairros não atendidos no plano de expansão da rede coletora de esgoto da Empresa de Saneamento (Sanesul). O objetivo é implantar a estrutura antes de obras de pavimentação, priorizando áreas que ainda não contam com saneamento básico, em conformidade com o novo marco legal do saneamento.

"A legislação determina que, até o ano de 2033, 99% da população brasileira deve ter acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto. Entretanto, em Dourados, ainda existem bairros consolidados, com edificações antigas, que não dispõem de pavimentação asfáltica, nem da devida infraestrutura de esgotamento sanitário", explicou.

Outra solicitação do vereador Pedro Pepa, a segunda indicação solicita a instalação de iluminação pública em trecho de dois quilômetros da MS-156, entre o viaduto da BR-163 e o Residencial Itapiranga. A medida busca aumentar a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, que enfrentam riscos diariamente devido à escuridão no local.

A terceira indicação atende ao vereador Dill do Povo e reivindica ao Governo do Estado a pavimentação da Rua Arlindo Borba, entre as ruas Maria da Glória e Joaquim dos Santos Veríssimo Filho. A via é estratégica para o bairro Jardim dos Estados e, em dias de chuva, fica intransitável, prejudicando o acesso de moradores a serviços básicos.

Por fim, Zé Teixeira endossa pedido do vereador Laudir Munaretto pela revitalização da calçada no entorno da Escola Estadual Floriano Viegas Machado, no Jardim Guanabara. Além de garantir segurança, a proposta prevê adequação do espaço para práticas de caminhada, incentivando o bem-estar da comunidade escolar e do bairro. As indicações refletem o compromisso do deputado Zé Teixeira com uma Dourados mais justa, segura e estruturada para todos.